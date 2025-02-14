Минкульт объяснил Володину, как исправить ошибку в имени убийцы Пушкина Дантеса

Экспертиза необходима для исправления в документах правительства и министерства культуры неправильно указанного имя Дантеса - убийцы поэта Александра Пушкина. В Минкультуры таким образом отреагировали на критику спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ошибка допущена в постановлении № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге». В названии места, где 27 января 1837 года состоялась дуэль Пушкина с Дантесом (Черная речка), упоминается Дантес Э., в то время как поэта убил Жорж Шарль Дантес.