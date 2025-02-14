Минкульт объяснил Володину, как исправить ошибку в имени убийцы Пушкина Дантеса
Экспертиза необходима для исправления в документах правительства и министерства культуры неправильно указанного имя Дантеса - убийцы поэта Александра Пушкина. В Минкультуры таким образом отреагировали на критику спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Ошибка допущена в постановлении № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге». В названии места, где 27 января 1837 года состоялась дуэль Пушкина с Дантесом (Черная речка), упоминается Дантес Э., в то время как поэта убил Жорж Шарль Дантес.
Володин поручил комитету по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы поэта. Как заявили ТАСС в Минкультуры, внесение изменений в приказы о регистрации объектов культурного наследия возможно только в случае выявления технических ошибок по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предположительно, составители документа перепутали убийцу Пушкина с другим Дантесом – литературным героем романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Его действительно в книге зовут Эдмон Дантес.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru