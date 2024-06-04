Самыми популярными у россиян иномарками стали Toyota и Volkswagen

По итогам мая самыми популярными у россиян иномарками стали Volkswagen и Toyota. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса CDEK.Shopping.

Toyota сократила продажи автомобилей в апреле на 4,5%

Отмечается, что эксперты проанализировали количество сделанных заказов на их онлайн-ресурсе. Согласно данным, больше всего покупок (23,8%) пришлось на автомобили Toyota RAV4 средней стоимостью от 3,2 млн рублей. На втором месте расположились машины Volkswagen Tiguan (19,1%, от 3,9 млн рублей). На третьем месте – Тoyota Corolla (15,4%, от 2,5 млн рублей).

Также в десятку вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X и BMW Х5.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН отметил, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на рынке РФ все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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