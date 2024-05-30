Toyota сократила продажи автомобилей в апреле на 4,5%

Отмечается, что в апреле продажи упали на 4,5% до 835,788 тысячи автомобилей. Число проданных автомобилей дочерних компаний концерна также сократилось на 8,8% до 816,601 тысячи.

В Китае продажи упали на 27%, в Японии – на 14%, говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает RT.

