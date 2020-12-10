Самыми популярными подарками на Новый год стали лекарства
Список самых популярных и востребованных подарков на Новый год возглавили медицинские товары - лекарственные препараты и средства гигиены. Об этом рассказал член совета российской Гильдии маркетологов Николас Коро, подчеркнув, что такое наблюдается впервые за долгие годы, сообщают News.ru.
Эксперт отметил, что всё то, что «связано со здоровьем, гигиеной, всякие противобактериологические препараты, салфетки, спреи — в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить».
Однако член совета российской Гильдии маркетологов добавил, что такие необычные запросы можно легко объясняется влиянием на людей пандемии COVID-19.
Помимо лекарств, по словам специалиста, спросом к Новому году традиционно пользуются ювелирные украшения, одежда, бытовая техника, а также дорогой алкоголь и гаджеты, отмечает РЕН ТВ.
А ранее стало известно, что в среднем каждый россиян потратит на празднование Нового года 25 тысяч рублей. К таким выводам пришли исследователи консалтинговой компании Deloitte, результаты опроса публикует РБК.
Отмечается, что запланированные траты россиян на 28% превышают сумму прошлого года – тогда, согласно опросу, средний гражданин России хотел потратить 19,3 тысяч рублей.
В сравнении с 2019 годом, россияне сократят расходы на подарки, но увеличат затраты на новогодний стол: 10 и 11 тысяч рублей соответственно. Оставшиеся деньги респонденты хотят потратить на развлечения.
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