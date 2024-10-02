Спрос на автомобили Lada вырос почти на 40% в 2024 году

Концерн «АвтоВАЗ» реализовал в России 41489 автомобилей Lada в сентябре текущего года, что на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщило агентство «Автостат».

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Кроме того, данный показатель превышает объем продаж в августе 2024 года на 8,6%. Всего же в за девять месяцев 2024 года в России было продано 334979 автомобилей Lada, что на 38,1% больше, чем за первые три квартала 2023 года.

Чаще всего покупатели останавливали свой выбор в сентябре на Lada Granta (17832 машины). Второе место в рейтинге заняла Lada Vesta (12014 автомобилей), «бронза» за Lada Niva Legend (4352 внедорожника). Кроме того, было реализовано 4304 автомобиля Niva Travel, а также 1816 универсалов и 658 фургонов Lada Largus.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что председатели комитетов Госдумы пересядут на автомобили Lada Aura.

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ФОТО: РИА Новости
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