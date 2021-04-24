Самыми коррумпированными среди чиновников в 2020 году оказались силовики

Известно, из 10 879 должностных лиц, замешанных в коррупции, подобные преступления совершили 17,4 % представителей правоохранительных органов (1 897). Об этом в своем докладе для Совета Федерации рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

На втором месте коррупционного рейтинга – чиновники Далее идут чиновники из системы Минобороны России (12,3 %), на третьем – из органов исполнительной власти всех уровней (8,9 %), на четвертом - в органах законодательной власти также всех уровней (0,6%).

При этом в прошлом году уровень коррупции больше всего вырос в структурах Минобороны (на 30,1 %), отмечает "Интерфакс".

Сообщается, что 74 % (22 772) из 30 813 зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в 2020 году выявили сотрудники внутренних дел.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что мелкое взяточничество в России стало приобретать характер криминального бизнеса. По его словам, такие незаконные действия всё чаще стали совершаться на регулярной основе и в организованных формах.

