Генпрокурор РФ призвал ужесточить наказание за мелкое взяточничество
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что мелкое взяточничество в России стало приобретать характер криминального бизнеса, сообщает РИА Новости.
По его словам, такие незаконные действия всё чаще стали совершаться на регулярной основе и в организованных формах, а существующие средства уголовно-правового воздействия, которые применяются в подобных случаях, недостаточны.
Согласно Уголовному кодексу РФ, мелкой считается взятка до 10 тысяч рублей, которая наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или до 1 года лишения свободы.
Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество, сообщает RT. Экс-силовик получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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