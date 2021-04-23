Генпрокурор РФ призвал ужесточить наказание за мелкое взяточничество

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что мелкое взяточничество в России стало приобретать характер криминального бизнеса, сообщает РИА Новости.

По его словам, такие незаконные действия всё чаще стали совершаться на регулярной основе и в организованных формах, а существующие средства уголовно-правового воздействия, которые применяются в подобных случаях, недостаточны.

Согласно Уголовному кодексу РФ, мелкой считается взятка до 10 тысяч рублей, которая наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или до 1 года лишения свободы.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество, сообщает RT. Экс-силовик получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.