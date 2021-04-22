Экс-сотрудника ФСБ Черкалина приговорили к лишению свободы за взятку и мошенничество

Московский гарнизонный военный суд признал виновным в мошенничестве и взяточничестве бывшего начальника отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина, сообщает ТАСС.

Суд назначил экс-силовику наказание в виде семи лет колонии строгого режима, а также лишил его звания полковника ФСБ и взыскал с него более 600 миллионов рублей по искам пострадавших. При этом обвинение требовало 11 лет лишения свободы, а потерпевшие - компенсаций на 16 миллиардов рублей.

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере Черкалину предъявили в 2019 году, сообщает Ura.ru. Кроме того, бывшего силовика обвинили в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов за «действие или бездействие» и общее покровительство одной коммерческой структуры в 2013-2015 годах.