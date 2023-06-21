Самым популярным произведением Ремарка в РФ стал «На западном фронте без перемен»
Роман «На западном фронте без перемен» стал самым популярным произведением Эриха Марии Ремарка в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Литрес».
Сообщается, что рейтинг был составлен к 125-летию со дня рождения немецкого писателя, который родился 22 июня 1898 года. Выяснилось.
Второе место по продажам цифровых версий произведений Ремарка занял роман «Ночь в Лиссабоне», третье - книга «Жизнь взаймы». Также в список попали произведения «Три товарища», «Время жить и время умирать» и «Триумфальная арка».
Ранее автор романа «Есть, молиться, любить» американская писательница Элизабет Гилберт отменила публикацию своего нового произведения The Snow Forest («Снежный лес») из-за гневных комментариев со стороны украинских читателей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон уверен в гибели батискафа
- Автомобили Honda вернулись в Россию через Китай
- Путин: комплексы «Сармат» с новой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время
- Премьер Украины Шмыгаль рассказал о планах заполучить $500 млрд российских активов
- Зеленский признал, что темп контрнаступления ВСУ ниже ожидаемого
- Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации
- СМИ: Неймар согласовал со своей возлюбленной условия для измен
- Самым популярным произведением Ремарка в РФ стал «На западном фронте без перемен»
- Главком ВМФ России Евменов: 44 корабля пополнят российский военно-морской флот в 2023 году
- Путин поручил принять закон об утилизации упаковки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru