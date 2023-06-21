Самым популярным произведением Ремарка в РФ стал «На западном фронте без перемен»

Сообщается, что рейтинг был составлен к 125-летию со дня рождения немецкого писателя, который родился 22 июня 1898 года. Выяснилось.

Второе место по продажам цифровых версий произведений Ремарка занял роман «Ночь в Лиссабоне», третье - книга «Жизнь взаймы». Также в список попали произведения «Три товарища», «Время жить и время умирать» и «Триумфальная арка».

Ранее автор романа «Есть, молиться, любить» американская писательница Элизабет Гилберт отменила публикацию своего нового произведения The Snow Forest («Снежный лес») из-за гневных комментариев со стороны украинских читателей, сообщает RT.

