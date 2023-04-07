Путин поручил включить советских писателей в школьную программу

Речь идет о произведениях, «формирующих историческое сознание у молодого поколения», сказано в документе.

Доклад по вопросу необходимо предоставить до 31 августа. Ответственным президент назначил министра просвещения Сергея Кравцова.

Глава ведомства ранее сообщил, что черчение осталось в российской школьной программе в рамках предмета «Технология». Также оно преподается в инженерных классах.

Минпросвещения РФ разработало учебник по украинскому языку для младших классов. Пособие для учеников средней школы еще в работе, отмечает «Радиоточка НСН».

