Путин поручил включить советских писателей в школьную программу
Президент Владимир Путин поручил Министерству просвещения рассмотреть включение в школьную программу произведений советских авторов. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Речь идет о произведениях, «формирующих историческое сознание у молодого поколения», сказано в документе.
Доклад по вопросу необходимо предоставить до 31 августа. Ответственным президент назначил министра просвещения Сергея Кравцова.
Глава ведомства ранее сообщил, что черчение осталось в российской школьной программе в рамках предмета «Технология». Также оно преподается в инженерных классах.
Минпросвещения РФ разработало учебник по украинскому языку для младших классов. Пособие для учеников средней школы еще в работе, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru