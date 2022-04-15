Самым богатым сенатором снова стал представитель Камчатки Пономарев

Пономарёв лидировал также по итогам 2020-го и 2019-го годов, когда он задекларировал 4 млрд 182 млн рублей и 2,7 млрд рублей, соответственно.

Вторым по величине дохода в 2021 году стал сенатор от Карелии Игорь Зубарев, в декларации которого указан заработок в 2 млрд 138 млн рублей. На третьем месте, с большим отставанием, ещё один сенатор от Камчатки Борис Невзоров - он задекларировал доход в 286 млн 447 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что самым богатым депутатом Госдумы РФ стал представитель КПРФ Владимир Блоцкий, который по итогам 2021 года он заработал более 3,5 млрд рублей.