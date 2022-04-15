Самым богатым сенатором снова стал представитель Камчатки Пономарев

Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарёв снова стал самым богатым среди членов Совета Федерации. Согласно декларации, опубликованной на портале верхней палаты парламента, по итогам 2021 года его доход составил 4 млрд 216 млн 966 тысяч рублей.

Путин заработал в 2021 году более 10 млн рублей

Пономарёв лидировал также по итогам 2020-го и 2019-го годов, когда он задекларировал 4 млрд 182 млн рублей и 2,7 млрд рублей, соответственно.

Вторым по величине дохода в 2021 году стал сенатор от Карелии Игорь Зубарев, в декларации которого указан заработок в 2 млрд 138 млн рублей. На третьем месте, с большим отставанием, ещё один сенатор от Камчатки Борис Невзоров - он задекларировал доход в 286 млн 447 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что самым богатым депутатом Госдумы РФ стал представитель КПРФ Владимир Блоцкий, который по итогам 2021 года он заработал более 3,5 млрд рублей.

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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
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