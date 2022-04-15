Путин заработал в 2021 году более 10 млн рублей

Президент России Владимир Путин в 2021 году заработал на 207,9 тысяч рублей больше, чем в 2020-м, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Путин подал декларацию о доходах за 2021 год

Согласно декларации российского лидера о доходах, расходах и имуществе, в прошлом году он заработал 10 млн 202 тысяч 616 рублей.

В документе указано, что в собственности у президента находятся квартира и гараж, площадью 77 кв. метров и 18 кв. метров, соответственно, в пользовании - ещё одна квартира и гаражное место. Также у Путина есть два автомобиля ГАЗ М21, один ВАЗ-2121 «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Ранее глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба заявил, что все депутаты уже подали сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатаДекларация О ДоходахВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры