Самым богатым депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий из КПРФ

Представитель КПРФ Владимир Блоцкий стал самым богатым депутатом Госдумы. Согласно декларациям, опубликованным на официальном портале нижней палаты парламента, по итогам 2021 года он заработал более 3,5 млрд рублей.

Глава Минпромторга Мантуров за 2021 год заработал в 70 раз больше президента Путина

По сравнению с 2020 годом, доход Блоцкого увеличился в 12,3 раза - тогда он заработал «всего» 284,3 миллиона рублей.

Самый маленький доход в 2021 году задекларировал депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв - 1,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тысяч 616 рублей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КПРФДекларация О ДоходахДепутатыГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры