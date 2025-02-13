В «Аптекарском огороде» в Москве расцвела уникальная орхидея «Яйцо в гнезде»
Уникальная орхидея «Яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде» МГУ в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ботанического сада.
Отмечается, что цветок под названием «Пафиопедилюм хорошенький» (Paphiopedilum bellatulum) растет в тропиках Мьянмы, Таиланда, Малайзии, Южного Китая.
«Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает... Листья — настоящее произведение искусства: темно-зеленые с серебристым мраморным узором, а внутри — яркие пурпурные пятна», — рассказали в Аптекарском огороде.
Уникальный цветок можно увидеть в Пальмовой оранжерее.
Ранее в «Аптекарском огороде» расцвела орхидея-вампир Дракула, известная как орхидея-обезьянка, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru