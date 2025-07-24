СМИ: На Украине разработали план свержения Зеленского

На Украине разработан многоэтапный план по отстранению президента Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.

Согласно публикации, первый этап предполагает давление на Зеленского с целью полной отмены внесенных им изменений в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). По мнению источников, отказ от этих решений продемонстрирует слабость президента и подорвет его контроль над силовыми структурами.