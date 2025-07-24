СМИ: На Украине разработали план свержения Зеленского
На Украине разработан многоэтапный план по отстранению президента Владимира Зеленского от власти. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.
Согласно публикации, первый этап предполагает давление на Зеленского с целью полной отмены внесенных им изменений в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). По мнению источников, отказ от этих решений продемонстрирует слабость президента и подорвет его контроль над силовыми структурами.
На втором этапе организаторы намерены добиваться отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, которые считаются ключевыми союзниками Зеленского. Для этого планируется использовать внутренние противоречия в окружении президента, в том числе недовольство лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и главы военной разведки Кирилла Буданова.
Третий этап предполагает выбор для Зеленского: либо сохранить формальный статус президента без реального влияния, либо добровольно уйти в отставку. По данным издания, не исключается и сценарий, при котором президента могут принудить к уходу силовым путем в случае отказа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru