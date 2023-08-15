Гладков раскритиковал выбор плитки в цветах флага Украины в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подверг критике выбор тротуарной плитки в цветах украинского флага для ремонта подземного перехода в Белгороде, пишет РИА Новости.
Фотографии перехода во время ремонта опубликовали местные жители в социальных сетях. В мэрии Белгорода заявили, что арендатор не согласовал проект с властями города.
Гладков назвал выбор цвета плитки ошибкой. Он напомнил, что Украина ежедневно обстреливает Белгородскую область.
«Ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», - сказал губернатор.
Средства противовоздушной обороны во вторник сбили украинский беспилотник в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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