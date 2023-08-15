Гладков раскритиковал выбор плитки в цветах флага Украины в Белгороде

Фотографии перехода во время ремонта опубликовали местные жители в социальных сетях. В мэрии Белгорода заявили, что арендатор не согласовал проект с властями города.

Гладков назвал выбор цвета плитки ошибкой. Он напомнил, что Украина ежедневно обстреливает Белгородскую область.

«Ошибка очень дорого обходится, и люди начинают переживать там, где, наоборот, должны радоваться», - сказал губернатор.

Средства противовоздушной обороны во вторник сбили украинский беспилотник в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

