Samsung покидает Китай из-за «каши-малаши» по-трамповски

Южнокорейская технологическая компания Samsung закрыла своей последний завод на территории Китая. Предприятие в Хойчжоу работало с 1992 года, однако в последние годы доля южнокорейского производителя на китайском рынке мобильных устройств не дотягивала и до одного процента.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью НСН предположил, что уход Samsung из Китая, в том числе, может быть связан с курсом президента США Дональда Трампа на вывод американских производств из Поднебесной.

«Мы знаем команду одного президента одного большого государства, уводить производство из Китая на территорию страны. Идет такая "каша-малаша". Южнокорейские производители, как и сама Южная Корея, действуют в русле того, что сказал старший брат. Хотя то, что они проиграли на рынке самого Китая – факт. Патриотичные китайцы начинают отказываться от западных брендов, потому что те начинают бороться с их брендами некрасивыми методами. Поэтому в Китае сложилось мнение: откажемся от чужого, будем юзать свое. А рынок своего там – 1 млрд 350 млн человек. Не один производитель может там с головкой утонуть, потому что потребление огромное», - сказал он.

В то же время эксперт отметил, что позиции Samsung в России вряд ли пошатнутся, так как у компании есть своя армия постоянных поклонников.