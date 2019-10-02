Samsung покидает Китай из-за «каши-малаши» по-трамповски
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в эфире НСН, почему компания Samsung ушла из КНР, и как с этим связан патриотизм китайцев.
Южнокорейская технологическая компания Samsung закрыла своей последний завод на территории Китая. Предприятие в Хойчжоу работало с 1992 года, однако в последние годы доля южнокорейского производителя на китайском рынке мобильных устройств не дотягивала и до одного процента.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью НСН предположил, что уход Samsung из Китая, в том числе, может быть связан с курсом президента США Дональда Трампа на вывод американских производств из Поднебесной.
«Мы знаем команду одного президента одного большого государства, уводить производство из Китая на территорию страны. Идет такая "каша-малаша". Южнокорейские производители, как и сама Южная Корея, действуют в русле того, что сказал старший брат. Хотя то, что они проиграли на рынке самого Китая – факт. Патриотичные китайцы начинают отказываться от западных брендов, потому что те начинают бороться с их брендами некрасивыми методами. Поэтому в Китае сложилось мнение: откажемся от чужого, будем юзать свое. А рынок своего там – 1 млрд 350 млн человек. Не один производитель может там с головкой утонуть, потому что потребление огромное», - сказал он.
В то же время эксперт отметил, что позиции Samsung в России вряд ли пошатнутся, так как у компании есть своя армия постоянных поклонников.
«Репутация у Samsung хорошая, и на мировом рынке они будут тягаться с себе подобными, в том числе из Поднебесной. Пока что российская статистика говорит о том, что «самсунги» чувствуют себя вполне прилично, не то, что некоторые бренды из Китая, которые по третьему-четвертому разу пытаются зайти на российский рынок. На нашем рынке смена первой тройки-пятерки уже вряд ли произойдет, предпочтения россиян определились. Кто Samsung любил – тот и любит, кто любил другие бренды известные – тот будет с ними. Все-таки россияне смотрят на цену, а функции, по большому счету, на 80 процентов одни и те же», - подчеркнул Букштейн.
Ранее стало известно, что российский рынок может остаться без смартфонов производства южнокорейской компании LG. Продажи гаджетов этого бренда стабильно падали с 2017 года, а сейчас ритейлеры приступили к распродаже остатков. Сообщалось, что в России компания не выдержала конкуренции с китайскими брендами.
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