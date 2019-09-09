Смартфоны LG уйдут из России из-за китайцев
Эксперт рассказал НСН, что китайские смартфоны дают своим пользователям чувство глубокого удовлетворения, вытесняя конкурентов.
Южнокорейская компания LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может покинуть этот сегмент российского рынка. Поставки бренда в Россию падали с 2017 года, а сейчас ритейлеры распродают последнее, пишет газета «Коммерсант». Как отмечает издание, LG в 2013 году заняла заметное место на рынке в России, но после начала заметно проигрывать китайским производителям.
Китайские производители практически «взяли» рынок России, заявил в эфире НСН шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Секрет успеха производителей китайских смартфонов в том, что они предлагают два самых важных для потребителя аспекта: сравнительно невысокую цену и высокое качество.
«Молодежь уже и не помнит, что мы одевались в китайское не потому что хорошо, а потому что дешево. Теперь совсем другая песня. Качество обеспечено, потому что на рынке смартфонов с плохим качеством вообще делать нечего – ведь производителей немало. Второе – китайцы не жалеют новаций, они все, что можно ставят в строку: фишки, примочки, интересности… Например, если фотоаппарат, то там три-четыре объектива, искусственный интеллект, стабилизация кадра. Плюс – цена. Главное продавать много. Китайские смартфоны покрывают все ценовые сегменты рынка – от самых умеренных до дорогих, для избранных. То есть покупательская аудитория охвачена сверху до низу. Китайцы могут дать невысокую цену и высокое качество. Для потребителя эти два пункта очень важны», – отметил специалист.
Южнокорейский бренд просто не выдерживает конкуренции, и не только на российском, но и на мировом рынке.
«LG – старый бренд и его маркетинг сделал правильный вывод: если проигрываете в конкуренции, нечего тут искать. Если они приняли решение оставить рынок – не думаю, что это чей-то каприз или чья-то недальновидная политика. Перебить серьезных китайских производителей невозможно. Китайские смартфоны не только по России, но и по миру хорошо продаются. У нас они устойчиво идут в первой пятерке, а некоторые – в первой тройке. Китайские смартфоны дают чувство глубокого удовлетворения своим пользователям и не стоят на месте. Предлагают все новые опции, версии. Раньше считалось, что ты человек, если у тебя есть айфон. Сейчас это не так», – считает Букштейн.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, кто будет покупать гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold, стоимостью почти в 2 тысячи долларов.
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