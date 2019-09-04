Гибкость в копеечку. Кому нужен сгибающийся смартфон от Samsung

«Гибкий, значит, небьющийся. Роняют многие, видимо будет большая сохранность в случае падения. Но всегда задаешься вопросом, для кого эти новшества, для потребителя или производителя. В сложной технике не работает правило «спрос рождает предложение. Наоборот, предложение подсказывает спросу, чего он хочет. Кому приходило в голову пожелать гибкий экран? Смартфоны – это элемент имиджа, и это тоже имиджевая вещь, как дорогие часы, галстуки, обувь. 80% обладателей дорогих навороченных гаджетов не пользуются всеми их возможностями, для них это, прежде всего, вопрос имиджа, а не функционала», - объяснил он.

Отметим, что первоначально Galaxy Fold должен был выйти в конце апреля на американский рынок. Однако Samsung отложила запуск смартфона из-за жалоб на дефекты.

