Гибкость в копеечку. Кому нужен сгибающийся смартфон от Samsung
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН рассказал, кто будет покупать такой телефон.
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold поступит в продажу в Южной Корее 6 сентября. Как сообщает Reuters, цена новинки составит около 2,4 млн вон (1980 долларов).
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, кому и зачем нужен такой телефон.
«Гибкий, значит, небьющийся. Роняют многие, видимо будет большая сохранность в случае падения. Но всегда задаешься вопросом, для кого эти новшества, для потребителя или производителя. В сложной технике не работает правило «спрос рождает предложение. Наоборот, предложение подсказывает спросу, чего он хочет. Кому приходило в голову пожелать гибкий экран? Смартфоны – это элемент имиджа, и это тоже имиджевая вещь, как дорогие часы, галстуки, обувь. 80% обладателей дорогих навороченных гаджетов не пользуются всеми их возможностями, для них это, прежде всего, вопрос имиджа, а не функционала», - объяснил он.
Отметим, что первоначально Galaxy Fold должен был выйти в конце апреля на американский рынок. Однако Samsung отложила запуск смартфона из-за жалоб на дефекты.
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