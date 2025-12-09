Грэк указал на реальную проблему, связанную с парковкой такси, которой, по его словам, стоит заняться.

«Похоже, депутаты пытаются пропиариться на популярной теме таксистов. У нас есть недобросовестные таксопарки, у которых нет своих зон для парковки автомобилей. Они действительно периодически устраивают во дворах выдачу автомобилей, осмотр, пересменку. Тогда в инициативе и должно так звучать, что надо бороться с недобросовестными юридическими лицами, которые закупили 50 – 100 автомобилей и пытаются их в ближайших дворах от своего офиса распределить, а не обобщать все это. Однако именно с ними пока никто не собирается реально бороться», - отметил собеседник НСН.

По словам Грэка, инициатива также ударит по малому бизнесу.