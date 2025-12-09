Профсоюз призвал бороться не с такси во дворах, а с юрлицами-такоспарками
Запрет длительной стоянки такси во дворах жилых домов ударит по малому бизнесу и клиентам, заявил НСН автоэксперт, советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк.
Предложение запретить такси длительную стоянку во дворах жилых домов похожа на попытку самопиара депутатов. Об этом НСН заявил автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал», советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк.
Запретить такси длительную стоянку во дворах многоквартирных домов предложила группа депутатов Госдумы. В письме главе Минтранса они отметили, что сейчас придомовые территории фактически превращаются в бесплатные стоянки для автомобилей такси, что приводит к острому дефициту парковочных мест для самих жителей, передает РИА Новости. Исключение депутаты предлагают сделать только для кратковременной остановки с целью посадки и высадки пассажиров или погрузки багажа, а время контролировать с помощью комплексов фотовидеофиксации.
Грэк указал на реальную проблему, связанную с парковкой такси, которой, по его словам, стоит заняться.
«Похоже, депутаты пытаются пропиариться на популярной теме таксистов. У нас есть недобросовестные таксопарки, у которых нет своих зон для парковки автомобилей. Они действительно периодически устраивают во дворах выдачу автомобилей, осмотр, пересменку. Тогда в инициативе и должно так звучать, что надо бороться с недобросовестными юридическими лицами, которые закупили 50 – 100 автомобилей и пытаются их в ближайших дворах от своего офиса распределить, а не обобщать все это. Однако именно с ними пока никто не собирается реально бороться», - отметил собеседник НСН.
По словам Грэка, инициатива также ударит по малому бизнесу.
«Самозанятые таксисты, индивидуальные предприниматели оказывают услуги на своем автомобиле, который чаще всего паркуют во своем дворе по месту жительства. Получается, авторы инициативы хотят прижать малый бизнес и отдать всю прерогативу исполнения заказов таксопаркам, у которых есть парковочные зоны. Также это ударит по людям, которые заказывают такси на длительное время. Есть инвалиды, граждане с маленькими детьми, у которых процесс посадки может занимать длительное время. Получается, человек полчаса спускался по лестнице, или его спускали с инвалидной коляской, а таксист уже усвистел, поскольку вышло время ожидания, предложенное депутатами. Бывает, врачи используют такси, чтобы добраться до пациента, и просят подождать, или нотариус, например. В этом случае также не понятно, куда деваться таксисту, только испариться», - заключил советник профсоюза столичных таксистов.
Ранее бизнес попросил отложить до 2030 года требование по локализации такси для самозанятых и ИП. Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что многие самозанятые таксисты не смогут поменять автомобиль на новый отечественный, так как стоимость машины зачастую в два раза выше подержанных аналогов. В свою очередь глава профсоюза «Таксист» Андрей Попков через Telegram-канал «Радиоточка НСН» призвал разогнать Минпромторг за список локализованных автомобилей.
