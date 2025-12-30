В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус Toyota Hiace с пассажирами врезался в дерево в Нюрбинском районе Якутии, есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на федеральной автодороге «Вилюй». По предварительной информации, водитель автомобиля следовал из Якутска в село Оленек и, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В микроавтобусе находились девять человек. Известно, что водитель не имел водительского удостоверения.
По данным Минздрава региона, девять пострадавших с различными травмами доставили в Нюрбинскую центральную районную больницу. В числе госпитализированных двое детей.
«Один взрослый и ребенок в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию. Остальные семь пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение, в том числе один ребенок», - подчеркнули в ведомстве.
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Ранее в башкирском Салавате три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом, пишет 360.ru.
