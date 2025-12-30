Вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян в 2027 году
Вакцина от вируса папилломы человека может стать бесплатной в России в 2027 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, в 2027-м вакцину от ВПЧ планируют добавить в национальный календарь прививок.
«Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», - заявил Леонов.
Прививки будут бесплатными для граждан, но государству придется выделить на них дополнительные средства из бюджета. При планировании на 2027-й и последующие годы властям нужно будет учесть введение этих вакцин в календарь и определить суммы, необходимые для реализации таких мер.
Ранее врач-гинеколог Ольга Уланкина заявила о значимости вакцинации против ВПЧ в борьбе с раком шейки матки, напоминает 360.ru.
