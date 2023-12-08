Самолёт S7 сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей
В Новосибирске произвел экстренную посадку авиалайнер перевозчика S7, сообщает Telegram-канал Mash.
Это случилось из-за возгорания двигателей. У борта, который отправился в Москву 8 декабря в 06:21, почти сразу после взлёта произошёл помпаж обоих агрегатов. Предположительно, эту случилось из-за проблем с давлением.
В 07:04 самолёт, на борту которого находились 176 пассажиров, благополучно сел в Толмачёво. Никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос с заменой борта.
Ранее двигатель самолета загорелся при взлете в Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru