Двигатель самолета загорелся при взлете в Улан-Удэ

В аэропорту Улан-Удэ произошел инцидент с грузовым самолетом, сообщил в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.

Самолет Ан-12 загорелся после вынужденной посадки в аэропорту Толмачево

По его словам, при взлете у него загорелся двигатель. Самолет сбросил топливо и совершил вынужденную посадку.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:АвиацияСамолёт

Горячие новости

Все новости

партнеры