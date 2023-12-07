Двигатель самолета загорелся при взлете в Улан-Удэ
7 декабря 202305:05
В аэропорту Улан-Удэ произошел инцидент с грузовым самолетом, сообщил в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.
По его словам, при взлете у него загорелся двигатель. Самолет сбросил топливо и совершил вынужденную посадку.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru