СМИ: Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае

Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области

Собеседник агентства рассказал, что приземление прошло успешно. Он добавил, что на борту воздушного судна находились восемь человек - они не пострадали.

По информации источников Telegram-канала «112», аварийную посадку совершил Ан-12, летевший из города Певек Чукотского автономного округа. В качестве причины внештатной ситуации указывался отказ триммера руля управления.

Ранее самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге после получения информации о технической неисправности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: транспортный самолет
ТЕГИ:Хабаровский КрайЭкстренная ПосадкаСамолёт

Горячие новости

Все новости

партнеры