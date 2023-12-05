СМИ: Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Транспортный самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что приземление прошло успешно. Он добавил, что на борту воздушного судна находились восемь человек - они не пострадали.
По информации источников Telegram-канала «112», аварийную посадку совершил Ан-12, летевший из города Певек Чукотского автономного округа. В качестве причины внештатной ситуации указывался отказ триммера руля управления.
Ранее самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге после получения информации о технической неисправности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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