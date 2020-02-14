Самолеты SSJ100 пополнят парк авиакомпании для Дальнего Востока

По словам министра, предварительно 20 самолетов войдут в парк авиакомпании. Мантуров добавил, что именно такая цифра обсуждалась с Минтрасом и Миндальвостока.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабмину до конца января проработать создание авиакомпании для перелетов на Дальнем Востоке и в труднодоступных районах.

Следственный комитет завершил расследование крушения авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, назвав действия командира судна Дениса Евдокимова главной причиной трагедии. Сам пилот свою вину отрицает, а его адвокат указывает на недобросовестность следствия и сообщает, что защита фактически была отстранена от следственных действий, не имела возможности следить за проведением экспертиз.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что летчики не хотят летать на Sukhoi Superjet 100.



