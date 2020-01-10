Авиакомпания потребовала от производителя SSJ-100 2 млрд рублей
Иркутская авиакомпания «ИрАэро» заявила, что большая часть самолетов Sukhoi Superjet 100 в ее парке неисправна, и потребовала производителя лайнеров АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) компенсировать убытки. По данным «Интерфакса», речь идет о 1,9 миллиарда рублей. Так оценил авиаперевозчик свои потери с 2016 года, старта эксплуатации этого типа самолетов. В эту сумму включены расходы по содержанию самолетов, убытки из-за отмены рейсов, а также упущенная выгода компании.
Из десяти SSJ-100 в рабочем состоянии находятся лишь пять, отмечает Ura.ru. Если производитель самолетов не согласится возместить убытки перевозчика, «ИрАэро» намерена решать вопрос в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что Минпромторг России намерен дополнительно потратить около 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который, в отличие от Sukhoi SuperJet 100, в основном будет состоять из отечественных комплектующих.
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