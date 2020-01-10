Авиакомпания потребовала от производителя SSJ-100 2 млрд рублей

Из десяти SSJ-100 в рабочем состоянии находятся лишь пять, отмечает Ura.ru. Если производитель самолетов не согласится возместить убытки перевозчика, «ИрАэро» намерена решать вопрос в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России намерен дополнительно потратить около 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который, в отличие от Sukhoi SuperJet 100, в основном будет состоять из отечественных комплектующих.



