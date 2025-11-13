Самолет, в котором мог лететь глава МАГАТЭ, приземлился в Калининграде
В аэропорту Храброво в Калининграде приземлился самолет Bombardier, выполнявший рейс из Марселя и, по данным сервиса Flightradar24, предположительно доставивший генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Рейс 6571 немецкой авиакомпании FAI прибыл в Калининград в 17:34 по местному времени (18:34 мск).
Предстоящий визит Гросси в регион ранее подтвердил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
По его словам, уже в пятницу в Калининграде состоятся очередные консультации с представителями Международного агентства по атомной энергии, передает «Радиоточка НСН».
