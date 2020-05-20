Самолет с аппаратами ИВЛ вылетел из США в Россию
Из США в Россию вылетел самолет с первой партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенных для безвозмездной помощи РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Совет национальной безопасности.
В американском ведомстве выразили надежду, что аппараты помогут спасти жизни в самом пострадавшем от COVID-19 городе - Москве.
Ранее в среду появилось видео загрузки аппаратов ИВЛ для России на борт военно-транспортного самолета США. Как ожидается, вторая партия техники будет направлена в РФ 26 мая. Всего США доставят в РФ на безвозмездной основе 200 аппаратов ИВЛ.
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