Самолет с аппаратами ИВЛ вылетел из США в Россию

В американском ведомстве выразили надежду, что аппараты помогут спасти жизни в самом пострадавшем от COVID-19 городе - Москве.

Ранее в среду появилось видео загрузки аппаратов ИВЛ для России на борт военно-транспортного самолета США. Как ожидается, вторая партия техники будет направлена в РФ 26 мая. Всего США доставят в РФ на безвозмездной основе 200 аппаратов ИВЛ.





