Самолет с аппаратами ИВЛ вылетел из США в Россию

Из США в Россию вылетел самолет с первой партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенных для безвозмездной помощи РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Совет национальной безопасности.

Производитель загоревшихся российских аппаратов ИВЛ пожаловался на травлю

В американском ведомстве выразили надежду, что аппараты помогут спасти жизни в самом пострадавшем от COVID-19 городе - Москве.

Ранее в среду появилось видео загрузки аппаратов ИВЛ для России на борт военно-транспортного самолета США. Как ожидается, вторая партия техники будет направлена в РФ 26 мая. Всего США доставят в РФ на безвозмездной основе 200 аппаратов ИВЛ.


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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСША
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