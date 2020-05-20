В США загружена первая партия аппаратов ИВЛ для России. Видео
В Соединённых Штатах Америки загрузили первую партию из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые предназначены для России в качестве гуманитарной помощи. Работы по погрузке на борт военно-транспортного самолета С-17 провели военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID).
Информацию об этом опубликовало в соцсетях Транспортное командование американских вооруженных сил (USTRANSCOM). Как отмечается в публикации, USAID и министерство обороны США готовы предоставлять гуманитарную помощь и оказывать содействие при стихийных бедствиях, а также способствуют экономическому росту и стабильности по всему земному шару.
Сообщение сопровождается видеороликом погрузки аппаратов ИВЛ.
Ранее стало известно, что США поставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ для применения при лечении больных СOVID-19. Как заявил президент Дональд Трамп, Америка отправляет в другие страны такие аппараты ради спасения жизней, а не в целях дипломатии.
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