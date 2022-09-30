Самолет из Ташкента экстренно сел в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево приземлился авиалайнер с поврежденным носом, сообщает «РЕН ТВ».

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Самолет во время полета столкнулся с птицей. Борт выполнял рейс Ташкент – Москва.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Хитроу в Лондоне произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Это произошло на взлетно-посадочной полосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиацияСамолетыАэропортШереметьево
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