Пассажир рейса Пешевара - Дубай разбил иллюминатор самолета

Пассажир самолета, который выполнял рейс PIA PK 283 по маршруту Пешевара (Пакистан) - Дубай устроил скандал и разбил иллюминатор самолета, сообщает Daily Star.

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Мужчина, страдающий от нарушений психики, во время полета впал в бешенство, начал колотить руками и ногами по соседним креслам, разбил стекло иллюминатора. Из-за этого на борту произошла паника. Когда экипаж попытались успокоить дебошира, он начал сопротивляться, его пришлось обездвижить.

Пассажир был снят с рейса и внесен в «черный список» Пакистанскими международными авиалиниями.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:АвиадебоширыСамолет
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