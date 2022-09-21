Пассажир рейса Пешевара - Дубай разбил иллюминатор самолета
Пассажир самолета, который выполнял рейс PIA PK 283 по маршруту Пешевара (Пакистан) - Дубай устроил скандал и разбил иллюминатор самолета, сообщает Daily Star.
Мужчина, страдающий от нарушений психики, во время полета впал в бешенство, начал колотить руками и ногами по соседним креслам, разбил стекло иллюминатора. Из-за этого на борту произошла паника. Когда экипаж попытались успокоить дебошира, он начал сопротивляться, его пришлось обездвижить.
Пассажир был снят с рейса и внесен в «черный список» Пакистанскими международными авиалиниями.
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