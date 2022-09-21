Пассажир рейса Пешевара - Дубай разбил иллюминатор самолета

Мужчина, страдающий от нарушений психики, во время полета впал в бешенство, начал колотить руками и ногами по соседним креслам, разбил стекло иллюминатора. Из-за этого на борту произошла паника. Когда экипаж попытались успокоить дебошира, он начал сопротивляться, его пришлось обездвижить.

Пассажир был снят с рейса и внесен в «черный список» Пакистанскими международными авиалиниями.

Ранее в аэропорту Владивостока пьяный мужчина устроил погром. Житель Алтайского края планировал улететь в Петропавловск-Камчатский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

