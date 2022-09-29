СМИ: в аэропорту Лондона столкнулись два пассажирских самолета

Столкновение двух пассажирских самолетов произошло аэропорту Хитроу в Лондоне. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя аэропорта.

На месте инцидента работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет.

Отмечается, что столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе. Столкнулись самолеты исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛондонВеликобритания
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