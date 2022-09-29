СМИ: в аэропорту Лондона столкнулись два пассажирских самолета
28 сентября 202223:59
Столкновение двух пассажирских самолетов произошло аэропорту Хитроу в Лондоне. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя аэропорта.
На месте инцидента работают экстренные службы. Данных о пострадавших нет.
Отмечается, что столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе. Столкнулись самолеты исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- Пенсии по старости проиндексируют на 4,8%
- Вильфанд сообщил, ждать ли снег в Москве в октябре
- СМИ: ЕС хочет запретить импорт косметики и туалетной бумаги из России
- Захарова прокомментировала слова Байдена о желании «покончить» с СП-2
- СМИ: в аэропорту Лондона столкнулись два пассажирских самолета
- Более 1 млн человек осталось без света во Флориде из-за урагана
- Бельгия выразила готовность обучать украинских военных
- Эрдоган намерен 29 сентября обсудить с Путиным ситуацию на Украине
- Госдеп назвал «дезинформацией РФ» версию о причастности США к диверсии на «Северном потоке»
- Молдавия заявила, что не признает референдумы на украинских территориях
28 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru