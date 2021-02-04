Самолет из Хабаровска совершил аварийную подсадку на Сахалине

Самолет произвел посадку в Южно-Сахалинске в 10:17. На его борту были 90 пассажиров и семь членов экипажа. Все они самостоятельно покинули воздушное судно.

На днях самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

