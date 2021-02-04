Самолет из Хабаровска совершил аварийную подсадку на Сахалине
Авиалайнер из Хабаровска произвел аварийную посадку на Сахалине из-за задымления в кабине пилота, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел через 20 минут после вылета из Хабаровска. Командир А-319 уведомил оперативные службы. Задымление удалось ликвидировать самостоятельно.
Самолет произвел посадку в Южно-Сахалинске в 10:17. На его борту были 90 пассажиров и семь членов экипажа. Все они самостоятельно покинули воздушное судно.
На днях самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».
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