Отказ двигателя стал причиной возвращения самолета в Нижний Новгород

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

Ранее сообщалось, что лайнер с пассажирами утром во вторник вылетел в Ростов-на-Дону, однако вскоре экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. О причинах не сообщалось.