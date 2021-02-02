Отказ двигателя стал причиной возвращения самолета в Нижний Новгород
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».
Ранее сообщалось, что лайнер с пассажирами утром во вторник вылетел в Ростов-на-Дону, однако вскоре экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. О причинах не сообщалось.
В экстренных службах уточнили, что самолет вернулся из-за отказа двигателя, передает РЕН ТВ.
На борту судна находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.
Встречали самолет службы оперативного реагирования. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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