Отказ двигателя стал причиной возвращения самолета в Нижний Новгород

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

Ранее сообщалось, что лайнер с пассажирами утром во вторник вылетел в Ростов-на-Дону, однако вскоре экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. О причинах не сообщалось.

Вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону самолет возвращается в аэропорт

В экстренных службах уточнили, что самолет вернулся из-за отказа двигателя, передает РЕН ТВ.

На борту судна находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

Встречали самолет службы оперативного реагирования. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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ФОТО: pixabay.com
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