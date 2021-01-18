Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока

В аэропорту Владивосток совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Аврора», сообщает РИА Новости.

У DHC-6, выполнявшего учебно-тренировочный полет, произошло разрушение части шасси. На борту пассажиров не было, пострадавших нет.

Как оказалось, во время выбега воздушного судна по взлетно-посадочную полосу произошло разрушение пневматика стойки шасси.

У экстренно севшего в Пулково самолета отказал пилотажно-навигационный комплекс

Судно уже отбуксировали с ВПП, поставят новое колесо.

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ТЕГИ:СамолётВладивосток
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