Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока
18 января 202106:28
В аэропорту Владивосток совершил аварийную посадку самолет авиакомпании «Аврора», сообщает РИА Новости.
У DHC-6, выполнявшего учебно-тренировочный полет, произошло разрушение части шасси. На борту пассажиров не было, пострадавших нет.
Как оказалось, во время выбега воздушного судна по взлетно-посадочную полосу произошло разрушение пневматика стойки шасси.
Судно уже отбуксировали с ВПП, поставят новое колесо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru