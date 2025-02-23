Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва

Рейс 292 авиакомпании American Airlines 23 февраля резко развернулся возле Туркменистана из-за «возможной проблемы безопасности», сообщила авиакомпания.

В сопровождении истребителей самолет благополучно приземлился в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.

Высокопоставленный чиновник, осведомленный о ситуации, сообщил ABC News, что по электронной почте поступила угроза взрыва, но она была сочтена необоснованной.

По словам чиновника, индийские власти настояли на проверке самолета перед посадкой в ​​Нью-Дели, поэтому пассажиров доставят на автобусах в терминал для досмотра, также будет проверен самолет.

В начале февраля пассажиров рейса Хьюстон-Нью-Йорк компании United Airlines эвакуировали после возгорания самолета на взлетно-посадочной полосе, напоминает НСН.

