Самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва
Рейс American Airlines из Нью-Йорка в Нью-Дели был перенаправлен в Рим из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ABC News.
Рейс 292 авиакомпании American Airlines 23 февраля резко развернулся возле Туркменистана из-за «возможной проблемы безопасности», сообщила авиакомпания.
В сопровождении истребителей самолет благополучно приземлился в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.
Высокопоставленный чиновник, осведомленный о ситуации, сообщил ABC News, что по электронной почте поступила угроза взрыва, но она была сочтена необоснованной.
По словам чиновника, индийские власти настояли на проверке самолета перед посадкой в Нью-Дели, поэтому пассажиров доставят на автобусах в терминал для досмотра, также будет проверен самолет.
В начале февраля пассажиров рейса Хьюстон-Нью-Йорк компании United Airlines эвакуировали после возгорания самолета на взлетно-посадочной полосе, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru