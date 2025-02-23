Самолет, летевший из Москвы на Кубу, вынужденно сел в Санкт-Петербурге

Причиной, как уточнили в авиакомпании, стало подозрение техническая неисправность. Авиакомпания планирует осуществить перевозку пассажиров рейса на резервном самолете.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что самолет авиакомпании Nordwind вылетевший сегодня днем из Москвы на Кайо-Коко, в районе акватории Норвежского моря экипаж доложил о неисправности. Предварительно произошел отказ двигателя. Экипаж воздушного судна принял решение на уход в аэропорт санкт-петербургский аэропорт Пулково.

19 февраля Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

