Самолет, летевший из Москвы на Кубу, вынужденно сел в Санкт-Петербурге
Самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в авиакомпании Nordwind.
Причиной, как уточнили в авиакомпании, стало подозрение техническая неисправность. Авиакомпания планирует осуществить перевозку пассажиров рейса на резервном самолете.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что самолет авиакомпании Nordwind вылетевший сегодня днем из Москвы на Кайо-Коко, в районе акватории Норвежского моря экипаж доложил о неисправности. Предварительно произошел отказ двигателя. Экипаж воздушного судна принял решение на уход в аэропорт санкт-петербургский аэропорт Пулково.
19 февраля Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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