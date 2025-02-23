Самолет, летевший из Москвы на Кубу, вынужденно сел в Санкт-Петербурге

Самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в авиакомпании Nordwind.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика

Причиной, как уточнили в авиакомпании, стало подозрение техническая неисправность. Авиакомпания планирует осуществить перевозку пассажиров рейса на резервном самолете.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что самолет авиакомпании Nordwind вылетевший сегодня днем из Москвы на Кайо-Коко, в районе акватории Норвежского моря экипаж доложил о неисправности. Предварительно произошел отказ двигателя. Экипаж воздушного судна принял решение на уход в аэропорт санкт-петербургский аэропорт Пулково.

19 февраля Sukhoi Superjet 100 рейсом Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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