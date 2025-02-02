Пассажиры рейса Хьюстон-Нью-Йорк эвакуированы после возгорания самолета

Газета приводит сообщение Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в котором говорится, что рейс 1382 авиакомпании United Airlines, Airbus A320, прервал взлет из аэропорта имени Джорджа Буша (IAH) в Хьюстоне, штат Техас, в 8:30 утра по местному времени из-за сообщения о неисправности двигателя.

На кадрах, полученных Fox 26, было слышно панику перепуганных пассажиров, а также видно, что пламя вырвалось из одного из крыльев самолета, когда самолет начал набирать скорость для взлета.



На момент инцидента на борту находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Пассажиры выбежали на взлетно-посадочную полосу и были доставлены к терминалу на автобусе. На данный момент сообщений о пострадавших нет, добавляет газета.

В США за последнюю неделю произошли сразу две авиакатастрофы. 29 января в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США. Погибли 67 человек. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) разбился медицинский борт Learjet 55. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум 7 человек и привела к госпитализации 19, сообщает НСН.

