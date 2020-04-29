Криминолог опроверг выводы о портрете «магазинного вора на карантине»

«Что касается новых магазинных воров, то это, скорее, только отдельные случаи. Невозможно сказать, что это массовое явление. По повышению преступности также пока ещё нет достоверных данных, нужно смотреть, спустя более значительный отрезок времени», - сказал криминолог.

Он также заявил, что самоизоляция скорее вызовет семейные правонарушения и преступления корыстно-насильственного характера со стороны мигрантов.

«Я предполагаю, что самоизоляция может вызвать семейные правонарушения. Скандалы и конфликты в семье, потому что все сидят дома. Кроме того, ситуация может спровоцировать преступления корыстного или корыстно-насильственного характера со стороны мигрантов, которые в первую очередь страдают от введённых ограничений. Они могут нападать на одиноких прохожих и грабить их», - добавил Юрий Антонян.

Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев предложил провести депортацию мигрантов, за которых не готовы взять ответственность работодатели.

В свою очередь, член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в беседе с НСН объяснил, что радикальные меры - не выход из ситуации.

«Действительно, проблема мигрантов сейчас обострилась. Прежде всего она связана с тем, что закрыты границы Российской Федерации и тех стран, из которых они приехали. Люди оказались словно в ловушке. Сейчас, к сожалению, тема миграционных проблем не звучит на заседаниях правительства, а она заслуживает того, чтобы о ней говорили. Вчера прошла информация МВД, что выросло количество преступлений со стороны мигрантов и против самих мигрантов. Отмечен рост мигрантофобии, что видно из мониторинга соцсетей, интернет-ресурсов. То, что предлагает Малофеев - популистское и самое простое решение вопроса - выселить всех, кроме тех, за кого организация платит. Но мы знаем, что многие мигранты работали по серым сферам и не были оформлены официально», - отметил он.

