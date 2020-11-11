«Обнуление» и «самоизоляция» признаны словами 2020 года

Государственный Институт русского языка имени А.С. Пушкина заявил, что словами 2020 года стали «обнуление» и «самоизоляция». Также в финал отбора попали слова «голосование», «карантин», «ковид», «удаленка», «Конституция», «коронавирус» и «поправки».

Для определения победителя эксперты оценивали частоту употребления слова в сравнении с тремя последними годами. Авторы исследования выяснили, что по частоте и значимости лидируют две темы – пандемия коронавируса и поправки в Конституцию России. Слово «обнуление» стало популярным как раз в контексте голосования по поправкам: в Конституцию был добавлен пункт, разрешающий действующему главе государства снова баллотироваться на пост президента.