«Обнуление» и «самоизоляция» признаны словами 2020 года
Государственный Институт русского языка имени А.С. Пушкина заявил, что словами 2020 года стали «обнуление» и «самоизоляция». Также в финал отбора попали слова «голосование», «карантин», «ковид», «удаленка», «Конституция», «коронавирус» и «поправки».
Для определения победителя эксперты оценивали частоту употребления слова в сравнении с тремя последними годами. Авторы исследования выяснили, что по частоте и значимости лидируют две темы – пандемия коронавируса и поправки в Конституцию России. Слово «обнуление» стало популярным как раз в контексте голосования по поправкам: в Конституцию был добавлен пункт, разрешающий действующему главе государства снова баллотироваться на пост президента.
Научный руководитель «Слово года» Михаил Осадчий объяснил, что слово «ковид» было исключено из анализа, так как оно является новым и частоту его употребления не с чем сравнивать. При этом он отметил, что использовать слова «обнуление» и «самоизоляция» стали в 10 раз чаще.
В прошлом году Институт русского языка назвал словами года «протест» и «пожар».
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