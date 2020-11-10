Британский словарь Collins выбрал слово 2020 года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary объявил словом 2020 года «локдаун» (lockdown).

Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19.

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На сайте словаря сообщается, что именно это слово было выбрано главным из-за того, что подобный опыт «объединил миллиарды людей во всём мире».

Среди претендентов были также другие слова, связанные с пандемией, передает RT. В частности, «коронавирус», «дистанцирование», «самоизолироваться».

По состоянию на 10 ноября в мире было зафиксировано 50 854 712 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 546 148. За сутки от болезни умерло 7 299 человек, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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