Британский словарь Collins выбрал слово 2020 года

На сайте словаря сообщается, что именно это слово было выбрано главным из-за того, что подобный опыт «объединил миллиарды людей во всём мире».

Среди претендентов были также другие слова, связанные с пандемией, передает RT. В частности, «коронавирус», «дистанцирование», «самоизолироваться».

По состоянию на 10 ноября в мире было зафиксировано 50 854 712 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 546 148. За сутки от болезни умерло 7 299 человек, пишет «Свободная пресса».

