Британский словарь Collins выбрал слово 2020 года
Британский словарь английского языка Collins English Dictionary объявил словом 2020 года «локдаун» (lockdown).
Локдаун — ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19.
На сайте словаря сообщается, что именно это слово было выбрано главным из-за того, что подобный опыт «объединил миллиарды людей во всём мире».
Среди претендентов были также другие слова, связанные с пандемией, передает RT. В частности, «коронавирус», «дистанцирование», «самоизолироваться».
По состоянию на 10 ноября в мире было зафиксировано 50 854 712 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 546 148. За сутки от болезни умерло 7 299 человек, пишет «Свободная пресса».
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