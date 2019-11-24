Сами себя пугаем. Психолог указала причины панических атак

Негативные мысли и установки являются основными причинами панических атак. Об этом рассказала психолог Центра социальной помощи семье и детям «Косино-Ухтомский» столичного департамента труда и социальной защиты населения Лидия Годлевская в интервью РИА Новости.

Специалист убеждена, что человек с негативным отношением необъективно судит о себе и окружающем мире и событиях.

Такие люди чаще испытывают стресс и находятся в плохом настроении. Хроническое переутомление и нехватка кислорода могут также вызвать очередной приступ.

Снижение потребления кофеина, сигарет, алкоголя и прочих возбудителей нервной системы помогут в профилактике панических атак, считает Годлевская.

В качестве наиболее простой меры борьбы с приступом психолог рекомендовала научиться контролировать собственное дыхание, переключать внимание во время атаки.

Ранее врач-психотерапевт Беатриса Волель рассказала в эфире НСН, чем опасны психоэмоциональные нарушения для человека и как с ними справиться.



