Сами себя пугаем. Психолог указала причины панических атак
Негативные мысли и установки являются основными причинами панических атак. Об этом рассказала психолог Центра социальной помощи семье и детям «Косино-Ухтомский» столичного департамента труда и социальной защиты населения Лидия Годлевская в интервью РИА Новости.
Специалист убеждена, что человек с негативным отношением необъективно судит о себе и окружающем мире и событиях.
Такие люди чаще испытывают стресс и находятся в плохом настроении. Хроническое переутомление и нехватка кислорода могут также вызвать очередной приступ.
Снижение потребления кофеина, сигарет, алкоголя и прочих возбудителей нервной системы помогут в профилактике панических атак, считает Годлевская.
В качестве наиболее простой меры борьбы с приступом психолог рекомендовала научиться контролировать собственное дыхание, переключать внимание во время атаки.
Ранее врач-психотерапевт Беатриса Волель рассказала в эфире НСН, чем опасны психоэмоциональные нарушения для человека и как с ними справиться.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в аварии
- Директор Ротару назвал «заказом» критику певицы в СМИ
- Законопроект о продаже украинской земли может провалиться
- СМИ: В ДТП попал мэр Тулуна, его жена погибла
- Савченко заявила об исчезновении Украины к 2023 году