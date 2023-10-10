«Сами не уходят»: Россияне стали реже увольняться по собственному желанию
Россияне стали разумнее подходить к вопросу смены работы, так как новую сложно найти, заявил НСН юрист Олег Бабич.
Сейчас россияне стали реже увольняться по собственному желанию, заявил НСН юрист в области трудового права Олег Бабич.
Ранее стало известно, что каждый шестой россиянин недоволен своей работой, каждый третий в 2024 году намерен ее сменить, а четверть - освоить новую профессию. Больше всех недовольны профессией представители добывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей. Юрист Бабич рассказал, что что в этих отраслях даже при большом желании работодателя сложно создать хорошие условия труда.
«Эти отрасли наиболее тяжелые с точки зрения условий труда: в полях, в шахте, на стройке. В этих отраслях внешние условия труда сложнее, чем во многих других профессиях. Как бы работодатель ни старался, все равно сложно создать комфортные условия труда, так как некуда деться от жары в поле, от угольной пыли в шахте и от грязи на стройке. Каждый просто хочет работать в нормальных условиях, поэтому люди и недовольны», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, людям сложно найти хорошую и высокооплачиваемую работу, поэтому они стараются не потерять свою.
«Сейчас россияне стали реже увольняться по собственному желанию в силу многих обстоятельств. Люди стали разумнее подходить к вопросу смены работы, так как сейчас сложно найти хорошую и высокооплачиваемую. Людям наоборот хочется закрепиться на работе, сохранить ее, если есть такая возможность», - убеждает юрист.
Большая часть (21%) опрошенных, которые сталкиваются с токсичностью, говорят, что чаще всего это происходит на работе, следует из исследования «Доктис», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru