Путин подписал закон об эксперименте по мобильной регистрации мигрантов

Согласно, документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, эксперимент пройдёт в Москве и Подмосковье в 2025-2029 годах.

Речь идёт о мигрантах, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке, независмо от наличия у них разрешения или патента на работу, а также мигранты, изменившие цель визита, и иностранцы, находящиеся на территории проведения эксперимента более 90 дней и приехавшие не в трудовых целях.

В список исключений попали главы дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей, обладатели дипломатических и служебных паспортов, граждане Белоруссии и другие.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал недопустимой разработку специальных законов, регулирующих различные сферы жизни мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

