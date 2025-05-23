Путин подписал закон об эксперименте по мобильной регистрации мигрантов
В России пройдёт эксперимент, в рамках которого будет тестироваться регистрация мигрантов и постановка их на учёт через мобильное приложение. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно, документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, эксперимент пройдёт в Москве и Подмосковье в 2025-2029 годах.
Речь идёт о мигрантах, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке, независмо от наличия у них разрешения или патента на работу, а также мигранты, изменившие цель визита, и иностранцы, находящиеся на территории проведения эксперимента более 90 дней и приехавшие не в трудовых целях.
В список исключений попали главы дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей, обладатели дипломатических и служебных паспортов, граждане Белоруссии и другие.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал недопустимой разработку специальных законов, регулирующих различные сферы жизни мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru