Команда «Известий» победила в регате СМИ парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025
Команда телеканала «Известия» одержала победу в регате СМИ, которая открывала на Пестовском водохранилище в Подмосковье программу парусной серии Tenzor Elite Cup 2025.
Второй результат показали представители телеканала «360». Призовую тройку замкнула команда блогеров «Алые Паруса».
В регате, организованной сетью яхт-клубов Tenzor Sailing Club, примут участие 15 сильнейших команд и около 70 яхтсменов, в том числе победители и призеры мировых и национальных чемпионатов и Кубков в различных классах яхт.
В акватории Пестовского водохранилища пройдут первые три этапа турнира с мая по сентябрь, а на финал в начале ноября участники отправятся в Сочи.
Также во время регаты будут проведены соревнования для детей от 7 до 13 лет, а также мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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