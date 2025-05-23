Колумбиец попытался провезти в Москву почти 16 кг кокаина в розах

Уточняется, что оперативники задержали фуру из Эквадора для проверки и нашли потайной груз. Цена изъятого наркотика на черном рынке составляет больше 200 млн рублей. Сотрудники таможни также проверили арендованный гараж колумбийца. В нем было найдено четыре пакета с белым порошком в картонных коробках с цветами. Еще такое же количество вещества обнаружили в съемной квартире подозреваемого.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Против него открыли уголовное дело по пункту 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).

Ранее ФСБ пресекла поставки кокаина из Латинской Америки в ЕС на 6 млрд рублей, напоминает НСН.

