Колумбиец попытался провезти в Москву почти 16 кг кокаина в розах

Гражданин Колумбии попытался провезти в Москву 15,6 килограммов кокаина, спрятанного в розах. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Таможня конфисковала кокаина на 500 млн рублей в порту Санкт-Петербурга

Уточняется, что оперативники задержали фуру из Эквадора для проверки и нашли потайной груз. Цена изъятого наркотика на черном рынке составляет больше 200 млн рублей. Сотрудники таможни также проверили арендованный гараж колумбийца. В нем было найдено четыре пакета с белым порошком в картонных коробках с цветами. Еще такое же количество вещества обнаружили в съемной квартире подозреваемого.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Против него открыли уголовное дело по пункту 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).

Ранее ФСБ пресекла поставки кокаина из Латинской Америки в ЕС на 6 млрд рублей, напоминает НСН.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:КонтрабандаФТСНаркотики

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