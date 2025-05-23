Путин подписал закон о новом порядке начисления пенсий экс-силовикам и их семьям

Новый закон затрагивает судебных приставов, сотрудников Росгвардии, работников пенитенциарной системы, пожарных, сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих.

Законопроект был принят во втором и третьем чтениях Госдумой 20 мая, в нем указаны способы начисления пенсий. Согласно ему, управления могут выбирать, перечислять пенсии на вклад, карту или счет в Сбербанке или через Федеральное казначейство. Кроме того, по желанию пенсионера предусмотрена доставка пенсии через Почту России.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что отказ от пенсий приведет к росту напряженности и неопределенности в обществе, что не может способствовать улучшению демографической ситуации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

