Путин подписал закон о новом порядке начисления пенсий экс-силовикам и их семьям
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок пенсионных выплат экс-сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.
Новый закон затрагивает судебных приставов, сотрудников Росгвардии, работников пенитенциарной системы, пожарных, сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих.
Законопроект был принят во втором и третьем чтениях Госдумой 20 мая, в нем указаны способы начисления пенсий. Согласно ему, управления могут выбирать, перечислять пенсии на вклад, карту или счет в Сбербанке или через Федеральное казначейство. Кроме того, по желанию пенсионера предусмотрена доставка пенсии через Почту России.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что отказ от пенсий приведет к росту напряженности и неопределенности в обществе, что не может способствовать улучшению демографической ситуации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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