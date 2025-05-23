Лавров подтвердил новый раунд переговоров между Россией и Украиной
Еще один этап переговоров между Россией и Украиной точно состоится. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».
«Да, будет второй раунд переговоров. Они это подтвердили. Это уже позитивное развитие», — заявил он.
Лавров подчеркнул, что точной даты новой встречи пока не существует. Он добавил, что Москва продолжает работу по выработке меморандума, который посвящен мирному урегулированию конфликта. По мнению главы МИД, в этом году сторонам удалось добиться прогресса в том числе и потому, что президент США Дональд Трамп изменил подход Запада к Украине. Теперь Киеву не позволяют делать все, что ему захочется, уточнил министр.
Ранее Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп потребовал, чтобы Apple перенесла производство iPhone в США
- Колумбиец попытался провезти в Москву почти 16 кг кокаина в розах
- Лавров подтвердил новый раунд переговоров между Россией и Украиной
- Вертолет потерпел крушение в Орловской области
- Команда «Известий» победила в регате СМИ парусного турнира Tenzor Elite Cup 2025
- Названы самые опасные из-за клещей районы Подмосковья и Москвы
- Минцифры создаст приложение для защиты от интернет-мошенников
- Победитель «Евровидения-2025» JJ предложил исключить Израиль из участников конкурса
- Минобороны: Больше тысячи дронов были уничтожены 20-23 мая
- Власти Вьетнама решили заблокировать Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru