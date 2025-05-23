Лавров подтвердил новый раунд переговоров между Россией и Украиной

«Да, будет второй раунд переговоров. Они это подтвердили. Это уже позитивное развитие», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что точной даты новой встречи пока не существует. Он добавил, что Москва продолжает работу по выработке меморандума, который посвящен мирному урегулированию конфликта. По мнению главы МИД, в этом году сторонам удалось добиться прогресса в том числе и потому, что президент США Дональд Трамп изменил подход Запада к Украине. Теперь Киеву не позволяют делать все, что ему захочется, уточнил министр.

Ранее Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане, напоминает НСН.

