«Самая опасная еда!»: Врачи призвали запретить продажу газировок и сладостей в школах

«Сама история про запреты в таком формате утопична. Работать нужно не с тем, чтобы подросткам что-то запрещать, работать нужно на уровне семьи. Кто ходит в места общественного питания? Дети вместе с родителями, эти привычки питания формируются именно в семье. Поэтому я не очень верю в то, что история с запретом на покупку фастфуда может привести к результатам на практике. Как вы будете ловить ребенка? Это чаще дети постарше, которым дают деньги на свои расходы», - объяснила врач.

Также Макиша отметила, что, например, шаурма не так вредна для детского организма, как сладкие напитки и конфеты.

«Самая опасная для детей еда – это высококалорийная и пустая еда, сюда относится все, что содержит большое количество муки и сахара. Сладкие напитки, коктейли, десерты… В шаурме хотя бы есть овощи, хоть какая-то польза будет организму. А пустая еда – это когда один сахар, а еще чипсы и все, что жарится во фритюре», - рассказала она.

В связи с этим врач призвала ввести запрет на продажу газировок и шоколада на территории школы.

«Поэтому мы точно должны контролировать питание и что предлагается детям на территории школы. Там как раз запрет на продажу сладких напитков, шоколада, то, что продается в автоматах, возможен. Такой запрет я поддерживаю, он проще в реализации и будет эффективнее. Следить за питанием на территории школы очень важно, мы часто обсуждаем это с коллегами. Также хочу отметить важность просветительской работы с родителями, чтобы они понимали, как формируются эти привычки», - заключила собеседница НСН.

От избыточного веса страдают 63% взрослых россиян и каждый третий школьник, причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание, причем зачастую это проблема не одного поколения в семье. Об этом ранее заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает «Радиоточка НСН».

