«Самая опасная еда!»: Врачи призвали запретить продажу газировок и сладостей в школах
Марина Макиша заявила НСН, что даже шаурма не так вредна для детского организма, как сладкие напитки и конфеты.
Запрет на продажу фастфуда детям не будет иметь должного эффекта, полезнее будет запретить продажу сладостей на территории школ, заявила НСН врач-диетолог Марина Макиша.
Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет. Макиша инициативу не поддержала.
«Сама история про запреты в таком формате утопична. Работать нужно не с тем, чтобы подросткам что-то запрещать, работать нужно на уровне семьи. Кто ходит в места общественного питания? Дети вместе с родителями, эти привычки питания формируются именно в семье. Поэтому я не очень верю в то, что история с запретом на покупку фастфуда может привести к результатам на практике. Как вы будете ловить ребенка? Это чаще дети постарше, которым дают деньги на свои расходы», - объяснила врач.
Также Макиша отметила, что, например, шаурма не так вредна для детского организма, как сладкие напитки и конфеты.
«Самая опасная для детей еда – это высококалорийная и пустая еда, сюда относится все, что содержит большое количество муки и сахара. Сладкие напитки, коктейли, десерты… В шаурме хотя бы есть овощи, хоть какая-то польза будет организму. А пустая еда – это когда один сахар, а еще чипсы и все, что жарится во фритюре», - рассказала она.
В связи с этим врач призвала ввести запрет на продажу газировок и шоколада на территории школы.
«Поэтому мы точно должны контролировать питание и что предлагается детям на территории школы. Там как раз запрет на продажу сладких напитков, шоколада, то, что продается в автоматах, возможен. Такой запрет я поддерживаю, он проще в реализации и будет эффективнее. Следить за питанием на территории школы очень важно, мы часто обсуждаем это с коллегами. Также хочу отметить важность просветительской работы с родителями, чтобы они понимали, как формируются эти привычки», - заключила собеседница НСН.
От избыточного веса страдают 63% взрослых россиян и каждый третий школьник, причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание, причем зачастую это проблема не одного поколения в семье. Об этом ранее заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает «Радиоточка НСН».
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